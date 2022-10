WhatsApp já voltou a funcionar

JN Hoje às 08:40, atualizado às 10:03 Facebook

Utilizadores do WhatsApp em todo o mundo reportaram problemas na utilização da aplicação, esta terça-feira de manhã. O serviço já está a ser regularizado.

De acordo com o "Downdetector" e outras plataformas que monitorizam em tempo real a atividade de centenas de serviços, milhares de utilizadores detetaram falhas no WhatsApp, a maior parte das quais relacionadas com o envio de mensagens e com o acesso à aplicação móvel. Em Portugal, a maioria das queixas esteve concentrada no Porto e em Lisboa.

Entretanto, cerca das 10 horas, o serviço voltou a funcionar.

"Estamos cientes de que há pessoas que estão com problemas em enviar mensagens e estamos a trabalhar para recuperar o WhatsApp a toda a gente, o mais rapidamente possível", tinha informado, minutos antes, um porta-voz da Meta, empresa dona da aplicação.