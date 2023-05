Xanana à frente de Alkatiri no arranque da contagem dos votos em Timor-Leste

Robert Sousa Hoje às 19:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Com 18% dos centros apurados, CNRT lidera em dia de "dedos roxos".

Logo no início da contagem de votos nas eleições legislativas de Timor-Leste, ontem, o Congresso Nacional para a Reconstrução Timorense (CNRT), de Xanana Gusmão, apareceu à frente da Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (Fretilin), com 39,72% dos votos, contra 25,07% do partido de Mari Alkatiri, no momento em que estão apenas 18,03% dos centros de votação apurados.

Nenhum incidente grave foi reportado, segundo o diretor-geral do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, Acilino Manuel Branco, e na capital, Díli, eleitores orgulhosos mostravam os dedos marcados a tinta roxa, identificação da confirmação do voto.

PUB

Seguiam-se os dois principais partidos, o Partido Democrático (PD) e o Kmanek Haburas Nasional Timor Oan (P-KHUNTO), com 9,85% e 7,96% dos votos, respetivamente. O Partido Libertação Popular (PLP), do atual primeiro-ministro Taur Matan Ruak, aparecia a seguir com 5,87%, e o estreante Partido Os Verdes de Timor (PVT), com 4,19%, era o único a passar a barreira dos 4% necessários para garantir assento no hemiciclo. A contagem foi interrompida às 00.30 locais (16.30 em Portugal continental) e ainda não tinha sido divulgada a taxa de participação no escrutínio.

MUITOS JOVENS EM LISBOA

A embaixadora de Timor-Leste para a CPLP, Marina Alkatiri, declarou este domingo que presenciou "muita adesão, principalmente de jovens" na votação em Lisboa, que associou ao fluxo de emigração para Portugal à procura de melhores condições de vida.