Xeque do Dubai investe no têxtil-lar, calçado e loiça em Portugal

Membro da família real em missão empresarial a Portugal criou uma empresa no Porto para ser a ponte de ligação de negócios com os Emirados.

O xeque Mohammed Bin Maktoum Bin Juma Al Maktoum, da família real do Dubai, criou uma empresa em Portugal, com sede no Porto, para iniciar uma série de investimentos e relações comerciais em áreas tão diversas como o têxtil-lar, calçado, loiça ou autocarros, tendo como objetivo "aumentar o número de negócios" entre os Emirados Árabes Unidos (EAU) e o país.

O membro da família real do emirado do Dubai, que esteve de visita ao Porto e a Lisboa entre 6 de dezembro e esta sexta-feira, diz que Portugal "é pouco conhecido nos Emirados para além do futebol e do Ronaldo", acrescentando que está "a descobrir um país com interessantes oportunidades de negócio", sendo que a criação da empresa Aquila "vai ajudar a construir pontes para uma maior interligação entre os dois países".