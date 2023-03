Xi abordou com Putin plano de paz chinês que defende "respeito pela soberania"

JN/Agências Hoje às 23:23 Facebook

O presidente chinês, Xi Jinping, discutiu com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, o plano de paz que elaborou para terminar com a guerra na Ucrânia, que defende a "retoma das negociações" e o "respeito pela soberania".

O documento com 12 pontos, apresentado pela primeira vez em 24 de fevereiro por ocasião do primeiro aniversário do conflito iniciado pela Rússia, descreve a posição da China "para uma solução política para a crise na Ucrânia".

Xi Jinping discutiu com Vladimir Putin o seu plano durante a visita de Estado que realizou à Rússia.

Entre os pilares da iniciativa chinesa estão o respeito pela "soberania de todos os países" e a "sua integridade territorial" e o abandono da "mentalidade da guerra fria" e o respeito pelas "legítimas preocupações de segurança dos países", algo que Pequim tem reiterado desde o início da invasão, em referência à Rússia.

Pequim defende um cessar-fogo e um apelo à "contenção" para "evitar que a crise se agrave ainda mais ou até mesmo saia do controlo" e a retoma das conversações de paz, já que "o diálogo e a negociação são a única saída viável para resolver a crise".

O plano de paz da China pretende também a resolução da crise humanitária, "protegendo eficazmente a segurança dos civis" e "estabelecendo corredores humanitários para a sua evacuação das zonas de guerra" e apoiar a "troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia".

A China pede também a cessação dos "ataques a instalações civis", a proteção da segurança das centrais nucleares e a cessação de "ataques armados contra usinas nucleares" ou a "redução do risco estratégico", que inclui uma ênfase de que "a guerra nuclear não deve e não pode ser combatida".

Defende ainda a garantia da exportação de cereais, na qual as Nações Unidas devem "desempenhar um papel importante" e a cessação das "sanções unilaterais" por "não resolverem os problemas, podendo mesmo criar novos", segundo Pequim, que desde o início da guerra se manifestou contra as sanções contra Moscovo.

Pequim defende também a proteção da estabilidade das cadeias industriais e de abastecimento, o que inclui um pedido a todas as partes para "se oporem" à politização e instrumentalização da economia mundial e o apoio à reconstrução da Ucrânia após a guerra, algo para o qual a China está disposta a "ajudar".

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14,6 milhões de pessoas - 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 8,1 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Neste momento, pelo menos 18 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.