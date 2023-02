Xi alerta para "tempestades perigosas" em reunião entre líderes do Partido Comunista Chinês

JN/Agências Hoje às 08:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente chinês, Xi Jinping, advertiu, esta quarta-feira, que o país asiático vai "inevitavelmente" enfrentar "tempestades perigosas", durante um encontro com altos quadros do Partido Comunista da China (PCC), numa altura de crescente tensão entre Pequim e Washington.

Citado pela imprensa oficial, Xi reconheceu que a "modernização da China, que é um projeto sem precedentes, vai enfrentar inevitavelmente todos os tipos de riscos, desafios, dificuldades e até tempestades perigosas, algumas das quais se podem prever, mas outras não".

Xi invocou o "indomável espírito de luta do PCC" para "abrir novos horizontes para a causa" do partido único de poder na China.

PUB

O presidente chinês enfatizou que o país asiático tem "um modelo de desenvolvimento próprio", que "contraria o mito de que a modernização é igual a ocidentalização".

Também pediu ao Partido Comunista "esforços para alcançar maior nível de eficiência [na alocação de recursos] do que o alcançado no sistema capitalista", enquanto mantém "equidade na sociedade de forma mais eficaz".

Estas são as primeiras declarações públicas de Xi, desde o episódio do alegado balão de espionagem chinês que sobrevoou os Estados Unidos e que gerou renovadas tensões entre as duas potências.

As relações entre Pequim e Washington deterioraram-se rapidamente, nos últimos anos, devido a uma guerra comercial e tecnológica, diferendos em questões de direitos humanos, o estatuto de Hong Kong e Taiwan ou a soberania do Mar do Sul da China.

A possibilidade de um conflito direto entre China e Estados Unidos tem sido mencionada por altas patentes do exército norte-americano, que alertam para um ataque chinês iminente a Taiwan.

Tratou-se também da primeira reunião de trabalho com a presença dos novos membros do Politburo do PCC, a cúpula do poder na China, formada durante o último Congresso do partido, em outubro passado, e no qual Xi alcançou um terceiro mandato como secretário-geral, sem precedentes entre os seus antecessores.

Xi destacou ainda a importância de trabalhar, este ano, para alcançar uma "recuperação geral da economia", uma vez desmantelada a estratégia 'zero covid', que pesou fortemente sobre a atividade económica do país, devido às restrições e rígidos bloqueios impostos para conter a propagação do vírus.