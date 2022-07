Xi Jinping a Joe Biden: "Não brinque com o fogo!"

Almiro Ferreira Hoje às 18:56 Facebook

Taiwan ainda e sempre a fazer subir todas as tensões entre Washington e Pequim.

Nem 24 horas após ter recebido alta médica e atestado de recuperação da covid-19, o presidente dos Estados Unidos voltou ao trabalho, telefonou ao homólogo chinês, por causa das tensões em torno de Taiwan, e apanhou em cheio com a agressividade de Pequim. Segundo a agência Xin Hua, o líder chinês, Xi Jinping, advertiu Joe Biden: "Não brinque com o fogo!".

Não lhe bastassem os problemas internos, Biden, de 79 anos, tem de lidar com um mundo agitado, desde logo pela guerra na Ucrânia, e agora, cada vez mais, pelas ameaças veladas da China a Taiwan, o que esteve no centro do diálogo de mais de duas horas que o inquilino da Casa Branca manteve com o homólogo chinês.