"Xi Jinping, fora!". Chineses unem-se contra política restritiva de "covid zero"

População manifesta-se pelo fim da doutrina "covid zero". Incêndio que provocou 10 óbitos motivou protestos que colocam em causa o poder do líder de Pequim, algo inédito na China.

Pequim, Xangai e Wuhan são algumas das cidades chinesas onde milhares de pessoas se juntam nas ruas e universidades para contestar o prolongamento das rígidas restrições que o regime tem adotado desde 2020 para controlar a covid-19. O incêndio, que matou pelo menos 10 pessoas num prédio residencial em Urumqi, na região de Xinjiang, na noite de quinta-feira, serviu de gatilho para os protestos, nos quais os manifestantes exigem a saída de Xi Jinping da presidência do país - cargo que ocupa há quase dez anos e que foi reforçado no passado mês de outubro, durante o Congresso do Partido Comunista chinês.

"Partido Comunista, fora! Xi Jinping, fora!", pediram esta manhã os manifestantes em Xangai, uma das principais metrópoles financeiras da China, num protesto na maior avenida da cidade, que teve mesmo de ser cortada pelas autoridades devido à intensidade das manifestações.