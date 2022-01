Xi Jinping: O homem, o líder, o peão mundial

Ana Isabel Moura Hoje às 09:58 Facebook

Jorge Tavares da Silva é professor na Universidade de Aveiro e escreveu livro no qual é feita uma análise minuciosa à vida e às políticas do controverso líder chinês.

Xi Jinping, presidente da China desde 2012, inaugurou uma terceira era no discurso político do país. Na base da longa liderança está a gestão de um novo e decisivo impulso para a transformação de Pequim e a sua inserção internacional, abrindo um novo ciclo. O livro "Xi Jinping - A Ascensão do Novo Timoneiro da China" analisa a personalidade do líder, as políticas associadas ao Governo que lidera e os impactos na ordem global. Abordagens que são questões cruciais num momento de inflexão histórica caracterizada pela consolidação da China como ator mundial.

Quem é Xi Jinping fora da vida política?

Quando se fala da figura de Xi Jinping, ou de qualquer outro presidente da China, as informações sobre aspetos da vida privada são sempre escassas. Ainda assim, sabemos que é um homem que se rege por hábitos simples, comedido nas suas despesas, e discreto, talvez uma das grandes virtudes para chegar onde chegou. Xi Jinping mantém-se modesto, muito dedicado à família, à mulher e à filha. Aprecia coisas simples, como o cinema e a música.