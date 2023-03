JN/Agências Hoje às 07:12 Facebook

Xi Jinping foi eleito presidente da China, esta sexta-feira, por unanimidade, para um terceiro mandato de cinco anos.

Xi Jinping, de 69 anos, tinha já obtido em outubro um prolongamento de cinco anos na chefia do Partido Comunista Chinês (PCC) e da comissão militar, os dois mais importantes cargos do poder no país.