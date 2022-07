Xi Jinping reforça poder em Hong Kong e dá posse a novo líder

A.I.M Hoje às 11:29 Facebook

A 1 de julho de 1997, Hong Kong passou a ser dominada pela China, que iniciou um formato de governação baseado no princípio "um país, dois sistemas". Cinco anos depois da última visita à antiga colónia britânica, Xi Jinping reforça a máxima e dá posse ao novo chefe Executivo da região.

Depois de o Reino Unido passar a antiga colónia para o domínio de Pequim, o regime chinês prometeu o estabelecimento de um Governo autónomo, bem como a garantia dos direitos individuais e a independência judicial.

No entanto, os críticos do presidente chinês, Xi Jinping, acusam as autoridades do país de atropelar essas liberdades com a implementação da Lei de Segurança Nacional imposta em 2020, que prevê penas de prisão perpétua para casos de secessão, terrorismo ou conluio com forças estrangeiras, entre outros, após se ter registado uma onda de protestos pró-democracia no ano anterior. Desde que a lei entrou em vigor, foram detidos dezenas de ativistas, políticos da oposição, jornalistas e académicos.

Contudo, presente na cerimónia de tomada de posse do novo Governo da região, onde chegou acompanhado pela primeira-dama e pelo chefe da diplomacia, Xi Jinping defendeu que a "verdadeira democracia" só começou após o regresso à soberania chinesa, acrescentando que "depois da reunificação com a pátria, o povo de Hong Kong tornou-se senhor da sua própria cidade".

O líder de Pequim reiterou ainda que o princípio "um país, dois sistemas", que coordena a relação entre a China continental e as duas regiões administrativas especiais, Hong Kong e Macau, tem o apoio de 1,4 mil milhões de chineses e "a aprovação generalizada" da comunidade internacional.

No entanto, países como o Reino Unido e os EUA têm vindo a apelar à autonomia das regiões. "Não abandonamos Hong Kong", disse Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, num vídeo divulgado no Twitter. "Há 25 anos, fizemos uma promessa ao território e ao seu povo e temos a intenção de cumpri-la, de fazer todo o possível para que a China cumpra os seus compromissos e que Hong Kong volte a ser liderado pelos seus habitantes", completou.

No dia que marca os 25 anos do domínio chinês sobre Hong Kong, Anthony Blinken, secretário de Estado norte-americano, também deixou uma mensagem de apoio à autonomia da região. "Somos solidários com o povo de Hong Kong e reforçamos os seus apelos para que as suas liberdades prometidas sejam restabelecidas", destacou.

"Do caos para a prosperidade"

Nas celebrações, Xi Jinping deu posse a John Lee, novo chefe do Executivo regional, que prometeu reforçar a integração com a China continental, defendendo que a lei de segurança nacional e "a melhoria do sistema eleitoral" conseguiram levar Hong Kong "do caos para a prosperidade". Os próximos cinco anos serão um período vital para a cidade dar passos rumo a "uma maior prosperidade e melhor governança", assegurou o novo líder.

Lee foi eleito no início de maio ao abrigo do novo sistema eleitoral promovido pelo Governo central para garantir que a região semiautónoma é governada por patriotas leais ao regime chinês.

Esta é a primeira vez que Xi Jinping visita Hong Kong desde 2017, altura em que deu posse à líder cessante Carrie Lam. Vários analistas políticos observam a visita do líder chinês como uma "viagem da vitória", depois de Pequim ter reforçado o controlo sobre Hong Kong, tendo agora em mãos mais de mil prisioneiros políticos.

As cerimónias do 25º aniversário prologam-se ao longo desta sexta-feira, sendo que todas as pessoas com as quais Xi Jinping irá entrar em contacto estiveram isoladas e foram devidamente testadas à covid-19. Na quinta-feira, o líder de Pequim foi recebido por um grupo de estudantes com bandeiras e cânticos em mandarim, onde o patriotismo foi o elemento-chave do arranque dos festejos.