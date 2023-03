Xi Jinping vai a Moscovo assumir o papel de peão diplomático

Presidente da China visita Putin com o objetivo de promover negociações de paz. Especialista em Relações Internacionais defende que deslocação é "ousadia política" que pode correr mal.

A partir desta segunda-feira e ao longo de três dias, Xi Jinping, presidente da China, vai deslocar-se a Moscovo para reunir com o homólogo russo, Vladimir Putin, naquela que será a primeira viagem do líder do gigante asiático à Rússia desde o início da guerra na Ucrânia. O conflito no Leste da Europa está no topo da agenda, matéria na qual Pequim pretende, cada vez mais, assumir um papel de relevo para o diálogo de paz.

"A China vai tentar pressionar a Rússia a entrar em negociações com a Ucrânia, mostrando vantagens em colocar um ponto final na guerra", antecipou Jorge Tavares da Silva, especialista em Relações Internacionais, ao JN.