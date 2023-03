Xi Jinping vai visitar a Rússia na próxima semana para discutir "cooperação estratégica"

JN / AFP Hoje às 08:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente chinês, Xi Jinping, vai visitar a Rússia na próxima semana, anunciou o Ministério das Relações Exteriores de Pequim, esta sexta-feira. Será a primeira viagem de Xi a Moscovo em quase quatro anos.

"A convite do presidente Vladimir Putin da Federação Russa, o presidente Xi Jinping vai fazer uma visita de Estado à Rússia de 20 a 22 de março", disse o ministério, em comunicado.

Os dois líderes vão falar sobre "cooperação estratégica", de acordo com um comunicado divulgado quase simultaneamente pelo Kremlin. O objetivo da visita passa por discutir "o aprofundamento da parceria exaustiva e da cooperação estratégica entre a Rússia e a China", incluindo no cenário internacional, disse o Kremlin, acrescentando que "serão assinados importantes documentos bilaterais".

PUB

A visita ocorre pouco mais de um ano após a invasão à Ucrânia pelas forças russas. A China tentou apresentar-se como uma parte neutra no conflito, mas a sua posição foi criticada por alguns líderes ocidentais por falta de credibilidade e apoio tácito a Moscovo. Num documento de posição de 12 pontos sobre a guerra publicado no mês passado, a China pediu diálogo e respeito pela soberania territorial de todos os países.

Pequim não confirmou se Xi também planeia falar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O ministro das Relações Exteriores da China pediu, na quinta-feira, que Kiev e Moscovo reiniciem as negociações de paz "o mais depressa possível". Pequim "espera que todas as partes mantenham a calma, exerçam moderação, retomem as negociações de paz o mais depressa possível e regressem ao caminho do acordo político", disse Qin Gang ao seu homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, numa chamada telefónica.

Xi visitou a Rússia pela última vez em 2019, embora Putin tenha participado da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim no ano passado e os dois líderes também se tenham encontrado numa reunião de segurança regional no Uzbequistão em setembro.