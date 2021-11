Xi, o todo-poderoso: a resolução histórica que eleva a força do líder chinês

José Miguel Gaspar Hoje às 17:41 Facebook

O "pensamento" de Xi Jinping, 7.º e atual presidente da República Popular da China, é a "quintessência da cultura e da alma chinesas" e "todo o partido, todo o exército e pessoas de todos os grupos étnicos devem unir-se em redor do Comité Central do Partido Comunista (PC) Chinês com o camarada Xi como o seu eixo".

A declaração inscreve-se num novo documento histórico, aprovado pelo Comité Central, o "parlamento" do partido, e faz a revisão oficial dos 100 anos do PC chinês. A resolução reforça imensamente o legado do presidente Xi entre os ícones do regime, igualando-o ao lendário Mao Zedong e a Deng Xiaoping. O texto tem um título grandiloquente: "Grandes conquistas e experiência histórica da centenária luta do partido".