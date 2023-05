Youtuber admite ter encenado queda de avião para conseguir visualizações

Beatriz Neves Hoje às 17:28 Facebook

O youtuber norte-americano Trevor Jacobs admitiu ter encenado a queda de um avião que pilotava e declarou-se culpado de obstruir uma investigação federal por limpar o local do acidente. O paraquedista de 29 anos pode ser condenado a 20 anos de prisão.

Trevor Jacobs postou um vídeo, intitulado "Despenhei o meu avião'', em dezembro de 2021, em que filma um suposto acidente. Agora, três milhões de visualizações depois, corre o risco de passar 20 anos na prisão por ter encenado a situação e ter destruído os restos da aeronave.

O vídeo de quase 13 minutos mostra o youtuber a descolar do Aeroporto Lompoc City, na Califórnia, num Taylorcraft BL-65. Para além do paraquedas e do bastão de selfie que Jacobs trazia, o avião tinha câmaras a captar todos os ângulos da viagem. Trinta e cinco minutos após a descolagem, o motor supostamente perdeu a potência, parou e não pôde ser reiniciado.

Após a queda, Jacobs foi até aos destroços da aeronave e recuperou as filmagens. O piloto relatou o suposto acidente ao Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (responsável pela investigação de acidentes com aviões civis), que o apontou como responsável pela preservação das peças. Porém, em vez de preservá-las, o youtuber destruiu todo o material. Mais tarde, em acordo judicial, Jacobs afirmou não se lembrar do local da queda, contando que filmou o vídeo como parte de um acordo de patrocínio.

"Ele não pretendia chegar ao seu destino, mas planeou sair da aeronave durante o voo e filmar-se a cair de paraquedas no chão", concluiu o gabinete do procurador da Califórnia.

As primeiras suspeitas foram levantadas pelos utilizadores do YouTube, que ficaram céticos quanto ao conteúdo do vídeo e que apontaram que Jacobs usava um paraquedas desde o momento da descolagem, não tendo feito qualquer tentativa de aterrar o avião de forma segura.

A grande repercussão do caso levou à abertura de um processo judicial. Em declaração ao jornal "The New York Times", à época, Jacobs negou as acusações. "Terei o prazer em dizer que não abati o meu avião propositalmente para obter visualizações no YouTube", disse.

Agora, quase dois anos depois, o youtuber está prestes ser presente tribunal pela primeira vez, correndo o risco de ser condenado a 20 anos de prisão. De acordo com o departamento de Justiça dos EUA, que divulgou comunicado sobre o caso na quinta-feira, o jovem concordou em dar-se como culpado do crime de destruição e ocultação de provas, com a intenção de obstruir uma investigação federal. A licença de piloto de Jacobs foi revogada no ano passado.