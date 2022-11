Zayn Malik pede ao Governo britânico refeições escolares gratuitas

Diana Fernandes Hoje às 16:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Zayn Malik, ex-estrela da banda One Direction, publicou nas redes sociais uma carta aberta ao primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, pedindo que estenda refeições escolares gratuitas a todas as crianças que vivem na pobreza em Inglaterra.

O artista utilizou as redes sociais, esta segunda-feira, para partilhar uma mensagem destinada ao primeiro-ministro do Reino Unido. Na publicação, o artista pede ao Governo que se comprometa, no Orçamento deste outono, a dar a todas as crianças que vivem na pobreza, refeições escolares gratuitas para que nenhuma sofra "o trauma e o estigma da fome e da pobreza".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Zayn Malik (@zayn)

PUB

O artista, recém-embaixador da "Food Foundation", está a apoiar a organização diretamente ligada à campanha de apelo a que todas as 800 mil crianças, que vivem em famílias carenciadas, sejam elegíveis para refeições gratuitas escolares.

Para além da carta, Zayn Malik revelou ter passado dificuldades e que dependeu de refeições gratuitas quando era criança em Bradford, West Yorkshire. Atualmente dá voz à campanha "Feed the Future" para falar sobre o assunto.