Zelensky acredita que "a paz estará mais próxima" após reuniões do G7

JN/Agências Hoje às 10:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, manifestou, este sábado, a esperança de que "a paz estará mais próxima" após as reuniões da cimeira do G7, numa mensagem que divulgou ao chegar à cidade japonesa da Hiroshima.

"Japão. G7. Reuniões importantes com parceiros e amigos da Ucrânia. Maior segurança e cooperação para a nossa vitória. Hoje, a paz estará mais próxima", afirmou Zelensky nas redes sociais, citado pela agência francesa AFP.

O líder ucraniano deverá participar nas reuniões do grupo das sete democracias mais industrializadas do mundo e manter conversações bilaterais com vários líderes presentes em Hiroshima.

PUB

Estão previstos, entre outros, encontros com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, e com os presidentes norte-americano, Joe Biden, e francês, Emmanuel Macron, segundo a AFP.

Zelensky poderá também trocar impressões com as grandes potências emergentes não alinhadas, como o Brasil e, sobretudo, a Índia, que mantém relações militares estreitas com a Rússia e se recusou a condenar a invasão da Ucrânia.

Para a cimeira de Hiroshima, o G7 convidou os líderes do Brasil, Índia, Indonésia, Coreia do Sul, Austrália, Ilhas Cook e Vietname, e organizações como a ONU, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional.

O G7 reúne Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, bem como a União Europeia (UE).

É a primeira visita de Zelensky à região desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.

Zelensky viajou para o Japão desde a Arábia Saudita, onde discursou perante a cimeira dos 22 países da Liga Árabe, na sexta-feira.

No início da cimeira de Hiroshima, na sexta-feira, os chefes de Estado e de Governo aprovaram novas sanções contra a Rússia para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar a guerra contra a Ucrânia.

O conflito na Ucrânia mergulhou a Europa naquela que é considerada a pior crise de segurança desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Desconhece-se o número de mortos e feridos desde o início da guerra, mas diversas fontes, incluindo a ONU, têm admitido que será elevado.