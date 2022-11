Zelensky agradece ajuda de Espanha e pede apoio para reconstrução

JN/Agências Hoje às 21:05 Facebook

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recebeu, em Kiev, o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares, e agradeceu o apoio que Espanha está a dar ao país invadido pela Rússia, segundo fontes diplomáticas, citadas pela Europa Press.

O presidente ucraniano manifestou particular agradecimento pelas 30 ambulâncias que o Governo espanhol entregou hoje, coincidindo com a visita de Albares à Ucrânia, bem como pelos catorze geradores que em breve chegarão ao país, para fazer face aos recentes problemas de abastecimento elétrico, devido aos bombardeamentos russos.

As mesmas fontes adiantaram que Volodymyr Zelensky colocou especial ênfase no acolhimento de ucranianos em Espanha, onde já chegaram mais de 150 mil cidadãos do país invadido, bem como no material militar e humanitário que o Governo espanhol forneceu.

O Presidente da Ucrânia aproveitou, ainda, para pedir o apoio de Espanha na reconstrução do país.

Antes, o ministro tinha já expressado o compromisso do Governo com a reconstrução da Ucrânia, em conferência conjunta com o homólogo ucraniano, Dimitro Kuleba.

Por último, Zelensky e Albares também tiveram a oportunidade de falar sobre a candidatura conjunta de Espanha, Portugal e Ucrânia para organizar o Campeonato do Mundo de Futebol, em 2030.