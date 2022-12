Zelensky celebra "desbloqueio" de ajuda da UE para 2023

JN/Agências Hoje às 15:49 Facebook

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu esta terça-feira à União Europeia (UE) o "desbloqueio" de 18 mil milhões de euros em ajuda macrofinanceira para 2023, numa conversa com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Na mesma conversa, Zelensky defendeu igualmente que seja acelerada a aplicação do novo pacote de sanções do bloco comunitário à Rússia.

O chefe de Estado ucraniano, que voltará a intervir na quinta-feira durante a reunião de chefes de Estado e de Governo da UE, aplaudiu também o acordo entre os 27 Estados-membros para aumentar em 2.000 milhões de euros o Mecanismo Europeu para a Paz, instrumento fundamental para fornecer armamento à Ucrânia.

Zelensky e Michel falaram ainda da aplicação das "recomendações" da Comissão Europeia para que a Ucrânia continue a avançar em direção à UE e, segundo o Presidente ucraniano, "coordenaram mais passos" no sentido da plena integração do país no bloco comunitário europeu, depois de lhe ter sido atribuído em junho o estatuto de país candidato à adesão.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 14 milhões de pessoas - 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Neste momento, 17,7 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.