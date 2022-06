Zelensky demite a embaixadora da Ucrânia em Portugal

JN Hoje às 11:59, atualizado às 13:38 Facebook

A embaixadora da Ucrânia em Portugal foi demitida, por decisão de Volodymyr Zelensky.

O presidente ucraniano afastou Inna Ohnivets do cargo de embaixadora da Ucrânia em Portugal, demitindo também outros quatro embaixadores, na Geórgia, Eslováquia, Irão e Líbano. A decisão, avançada pelo jornal ucraniano "The Kyiv Independent", foi publicada em decreto presidencial e justifica-se pelas "ações ineficazes" dos embaixadores.

"Plano de rotação"

A diplomata de 59 anos, embaixadora em Portugal desde outubro de 2015, disse que o afastamento faz parte de uma rotação normal e agendada de embaixadores. "Eu tive uma conversa telefónica antes com o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros e ele informou-me que, segundo o plano de rotação, era esta a decisão", explicou Inna Ohnivets, em declarações à SIC.

Questionada sobre se a substituição estará relacionada com o facto de ter sido nomeada pelo anterior presidente ucraniano, Petro Poroshenko, Ohnivets não quis comentar.

De acordo com a informação disponível no site da embaixada da Ucrânia em Portugal, Ohnivets iniciou o seu percurso profissional em 1983 como auxiliar de laboratório da cátedra das línguas estrangeiras do Colégio Militar de ensino superior de Kiev de Frunze. Dez anos depois, em 1993, assumia as funções de adida e Conselheira da Secção dos assuntos estatais e jurídicos do Departamento Jurídico e dos Acordos, no Ministério dos Negócios Estrangeiros na Ucrânia.

Nascida na cidade de Zhovti Vody, na região da Ucrânia central de Dnipropetrovsk, é jurista, foi professora de Espanhol e inglês.