Zelensky divulga imagens de ataque em Zaporíjia para "mundo ver a verdade"

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, divulgou hoje, no Facebook, um conjunto de imagens que revelam as consequências do ataque com mísseis russos em Zaporijia para "o mundo ver a verdade".

O ataque provocou, pelo menos, 13 mortos.

"O mundo deve ver a verdade. Um ataque com mísseis contra a população civil em Zaporíjia destruiu casas e prédios residenciais", afirmou Volodymyr Zelensky citado pela agência Ukrinform.

Zelensky notou que a "Ucrânia nunca quis esta guerra", nem nunca fez nada para provocá-la.

"Estamos a lidar com um Estado que não quer paz. Com um Estado terrorista", vincou.

O Presidente ucraniano já tinha alertado para os bombardeamentos lançados, nos últimos dias, contra Zaporíjia , que provocaram dezenas de mortes.

Segundo a polícia local, pelo menos 13 pessoas morreram só no último ataque e 60 foram hospitalizadas em centros médicos.