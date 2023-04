Zelensky diz que líderes que permanecem neutros são populistas

JN/Agências Ontem às 23:46 Facebook

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, considerou, esta quinta-feira, que os líderes que adotam posturas de neutralidade em relação à invasão russa da Ucrânia são populistas.

As palavras de Zelensky, feitas através de uma mensagem de vídeo a um comité de deputados mexicanos, são uma aparente referência a líderes como o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

O chefe de Estado do Brasil referiu que a solução pacífica para acabar com a guerra é a Ucrânia desistir dos seus territórios, considerando que as culpas têm de ser repartidas pelos dois lados.

As palavras do presidente brasileiro, proferidas na presença do chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, foram de imediato criticadas pelo Ocidente, sobretudo pela União Europeia e pelos Estados Unidos, o que obrigou Lula da Silva a "emendar a mão" para salientar que condena a invasão russa da Ucrânia e defende a paz.

"Ao mesmo tempo em que o meu Governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada. Falei da nossa preocupação com os efeitos da guerra, que extrapolam o continente europeu", disse, posteriormente, Lula da Silva.

O México, liderado por Andrés Manuel López Obrador, votou pela condenação da invasão, embora se tenha recusado a impor sanções económicas à Rússia, noticiou a agência Associated Press (AP).

"Existem alguns líderes que não visitaram a Ucrânia uma única vez e que não viram o que a brutal agressão russa trouxe e por que é importante defender vidas", sustentou Zelensky na sua mensagem.

O chefe de Estado acusou estes líderes de "simplesmente procurarem alcançar algum tipo de populismo".

"Dizem coisas como se a Ucrânia supostamente não estivesse pronta para procurar a paz", acrescentou.

Zelensky também criticou "diferentes empresas e grandes multinacionais que querem ganhar milhões a negociar com a Rússia", destacando que "infelizmente, o mundo está cheio de hipocrisia".

O presidente ucraniano foi aplaudido de pé pelos deputados do Grupo de Amizade México-Ucrânia, a maioria dos quais pertencem a partidos de oposição.

Em 2022, López Obrador condenou a política da NATO de apoiar a Ucrânia, alegando que era "imoral" e o equivalente a dizer: "Eu forneço as armas e vocês fornecem os mortos".

A Rússia procurou reforçar as suas pontes diplomáticas na América Latina esta semana, com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia a visitar o Brasil, Nicarágua, Venezuela e Cuba.

Serguei Lavrov, nos encontros com o Presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, e o recém-reeleito Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, criticou as sanções dos Estados Unidos a estes países.