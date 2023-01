Zelensky diz que Portugal está entre países prontos a enviar tanques

JN/Agências Hoje às 21:40 Facebook

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, instou a Alemanha a autorizar o fornecimento à Ucrânia de tanques de guerra ocidentais, como o Leopard 2, assegurando que vários países europeus, incluindo Portugal, estão disponíveis para os fornecer.

"Muitos países estão preparados para nos entregar tanques, estão motivados e apoiam-nos, mas estão à espera dos documentos relevantes dos países que têm o direito de autorizar (...) Estamos todos à espera do consentimento do país [fabricante] que detém os direitos sobre as respetivas licenças", afirmou o chefe de Estado ucraniano, citado pela agência Interfax-Ukraine.

Zelensky citou, em particular, Portugal, Espanha, Polónia e Finlândia como países que estão dispostos a enviar tanques de guerra, alguns deles "até um pequeno número dos tanques que têm".

Numa conferência de imprensa em Kiev com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, o presidente ucraniano reconheceu que esta é uma questão "muito delicada", que "depende de muitas razões" e não apenas da "vontade da Ucrânia".