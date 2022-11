Zelensky diz que Rússia está a vingar-se de derrotas militares com centenas de ataques

JN/Agências Hoje às 20:26 Facebook

O presidente da Ucrânia voltou esta terça-feira a acusar a Rússia de promover uma "vingança" contra o país devido às derrotas militares impostas por Kiev, assegurando que, numa semana, Moscovo disparou centenas de vezes contra localidades da zona de Kherson.

"Apenas numa semana o inimigo bombardeou 258 vezes 30 localidades na nossa região de Kherson", no sul do país, disse Volodymyr Zelensky na sua habitual mensagem noturna transmitida pela televisão.

"Não são capazes de fazer nada, apenas destruições. É o que deixam no seu caminho. O que agora fazem contra a Ucrânia é uma tentativa de vingança. De vingança porque os ucranianos defenderam-se deles por várias vezes", afirmou.

Segundo a agência noticiosa oficial Ukrinform, a Rússia atacou Kherson 21 vezes nas últimas 24 horas, atingindo com os seus mísseis edifícios residenciais e infraestruturas civis.

À semelhança de dias anteriores, as sirenes de alarme aéreo voltaram a ecoar por toda a Ucrânia, mas sem que fosse registado um ataque massivo.

O porta-voz da Força Aérea ucraniana, Yuryi Ignat, referiu terem sido detetados voos de bombardeiros estratégicos russos, mas que também foram registadas "ameaças de ataque com mísseis instalados em terra".

Segundo o norte-americano Instituto de Estudo da Guerra (ISW), as forças russas prepararam-se para atingir a Ucrânia na próxima semana com uma nova vaga de ataques com mísseis.

"Mas o mais provável é que estes preparativos apontem para manter o ritmo dos recentes ataques, e não incrementá-los devido às limitações do arsenal de mísseis russo", assinalou o ISW.

Na segunda-feira, Zelensky tinha advertido sobre um possível novo ataque massivo durante esta semana.