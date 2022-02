Zelensky diz ter falado hoje com Presidente da Bielorrússia

JN/Agências Hoje às 13:12 Facebook

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse, este domingo, ter falado com o seu homólogo bielorrusso, Alexander Lukashenko, aliado de Moscovo e cujo país é utilizado como base de apoio pela Rússia.

"Falei com Alexander Lukashenko", disse Zelensky no Facebook, sem adiantar detalhes, num momento em que a Rússia insiste na realização de eventuais negociações neste país.

Numa anterior declaração, o Presidente ucraniano havia afirmado que o seu país está pronto para negociações de paz com a Rússia, na Polónia, Hungria, Turquia ou Azerbaijão, ou em qualquer outro país, mas não "de onde mandam mísseis" em direção à Ucrânia, numa referência à Bielorrússia.

Zelensky reagia, através de uma mensagem de vídeo, às informações avançadas pelo Kremlin, segundo os quais uma delegação russa chegou hoje à cidade bielorrussa de Gomel para conversações com responsáveis do governo ucraniano.

A Rússia declarou que esperaria por uma resposta da Ucrânia até às 15:00 locais (12:00 em Lisboa).

O assessor da Presidência russa e chefe da delegação negociadora, Vladimir Medinski, disse, numa declaração a jornalistas na Embaixada da Rússia em Minsk, que aguardaria até às 15:00 locais (12:00 GMT) a confirmação da parte ucraniana de que viajaria até Gomel para as negociações.

Segundo a agência oficial russa TASS, Medinski afirmou que, assim que recebesse essa confirmação, a delegação sairia em direção a Gomel, a cerca de 300 quilómetros a sudeste de Minsk e a 40 quilómetros da fronteira com a Ucrânia.

A delegação russa integra ainda o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Andrei Rudenko, o embaixador russo na Bielorrússia, Boris Grizlov, e o chefe do comité dos Assuntos Internacionais da Duma (Câmara de Deputados) da Rússia, Leonid Slutski.

"Toda a responsabilidade do futuro desenrolar dos acontecimentos recairá sobre as atuais autoridades da Ucrânia", advertiu Slutski na sua conta do Telegram, perante uma eventual recusa de negociações por parte de Kiev.