Zelensky é a personalidade do ano da revista Time

O presidente ucraniano foi eleito, esta quarta-feira, personalidade do ano pela revista "Time".

Volodymyr Zelensky, rosto da resistência ucraniana à invasão russa, foi eleito a personalidade do ano de 2023 por ter inspirado os ucranianos e somado elogios à escala global, explica a revista "Time", que enaltece também "o espírito da Ucrânia".

"Por provar que a coragem pode ser tão contagiosa quanto o medo, por estimular pessoas e nações a se unirem em defesa da liberdade, por lembrar o mundo da fragilidade da democracia - e da paz -, Volodymyr Zelensky e o espírito da Ucrânia são a personalidade de 2022 da Time", indica a publicação.

Zelensky, 44 anos, não tinha qualquer experiência como político quando foi eleito para assumir a presidência da Ucrânia, em 2019. Era até então ator e comediante.