Zelensky garante que forças de Kiev preparam contraofensiva ao máximo

A Ucrânia está a preparar as suas tropas ao máximo para uma contraofensiva e tem várias opções de ataque em cima da mesa para recuperar os territórios ocupados pela Rússia, disse o presidente ucraniano.

"Estamos a preparar os rapazes. Estamos a aguardar ansiosamente a entrega das armas prometidas pelos nossos parceiros (...). A preparação está a avançar ao máximo", declarou Volodymyr Zelensky, na sua mensagem de vídeo diária.

No entanto, a data da contraofensiva ucraniana permanece suspensa, ainda mais após as recentes fugas de informações classificadas nas redes sociais sobre os planos de Kiev e dos seus aliados ocidentais.

O secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa (SNBO), Oleksiy Danílov, qualificou em entrevista à televisão ucraniana que, de qualquer forma, a contraofensiva não significaria a vitória final na disputa.

Todos os nossos territórios devem ser libertados até que as fronteiras de 1991 sejam restauradas

"Todos devem entender que não estamos a falar apenas de uma contraofensiva. Todos os nossos territórios devem ser libertados até que as fronteiras de 1991 sejam restauradas. Enquanto não o fizermos (...) não poderemos falar sobre o fim da guerra", argumentou.

Por seu lado, o chefe do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, considerou que a contraofensiva ucraniana "está cada vez mais atrasada" e sustentou que "se não começar rapidamente, o Exército ucraniano começará gradualmente a perder a sua capacidade de combate".

"A guerra entrará num beco sem saída e os territórios atualmente controlados pela Rússia permanecerão sob seu poder por muitos anos", anteviu o líder do grupo de mercenários russos.

Em Bakhmut, centro dos confrontos no leste da Ucrânia, prosseguem intensos combates, segundo ambas as partes.

Há combates ferozes, até confrontos de rua

O Ministério da Defesa da Rússia informou que "os grupos de assalto Wagner realizam ações de combate de alta intensidade para tomar bairros no oeste de Artiomovsk [nome russo para Bakhmut]".

Estes esforços, segundo o comando russo, têm o apoio dos flancos das forças aerotransportadas que "frustram as tentativas do inimigo de transferir mantimentos e reservas para a cidade".

O norte-americano Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês) constatou que as imagens geolocalizadas confirmam que "as forças russas continuaram a fazer avanços territoriais em Bakhmut", com "avanços para o oeste" por um lado e "avanços marginais no sul e sudoeste" por outro.

O porta-voz do Grupo Oriental das Forças Armadas da Ucrânia, Serhiy Cherevaty, sustentou que a situação nesta cidade "é dinâmica", por isso é difícil estabelecer com clareza a percentagem do território de Bakhmut sob controlo russo.

"A verdade é esta: há combates ferozes, até confrontos de rua. O objetivo é esmagar e sangrar o inimigo", disse Cherevaty, explicando que a resistência ucraniana procura dar a Kiev tempo para preparar o exército para a contraofensiva.

Enquanto isso, o último relatório dos serviços de informações militares do Reino Unido divulgado hoje alertou que a Rússia intensificou o seu cerco à cidade, uma vez que as forças regulares russas e o Grupo Wagner melhoraram a sua coordenação.

Os defensores ucranianos ainda controlam os quartéis ocidentais, mas estão sob forte fogo de artilharia russa, especialmente nas últimas horas, segundo as informações britânicas.

A vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Malyar, explicou que as forças russas concentraram em Bakhmut "as suas unidades mais profissionais e usam uma quantidade significativa de artilharia e aviação".

"Todos os dias, o inimigo realiza entre 40 e 50 ataques e mais de 500 bombardeios em Bakhmut", afirmou, acrescentando que o exército russo "está simplesmente a arrasar a cidade".

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).