Zelensky na Finlândia para encontro com chefes de Estado nórdicos

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, viajou esta quarta-feira para Helsínquia, onde vai reunir-se com chefes de Governo de Estados nórdicos para discutir o apoio a prestar à Ucrânia.

Os encontros vão decorrer na residência oficial do presidente da Finlândia, Sauli Niinisto.

Os países nórdicos: Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca e Islândia têm demonstrado apoio a Kiev desde o início da invasão russa desencadeada por Moscovo a 24 de fevereiro de 2022.

Zelensky tem encontros marcados com o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, com o chefe do Executivo da Noruega, Jonas Gahr Store, o líder do Governo da Dinamarca, Mette Frederiksen, e com a primeira-ministra da Islândia, Katrin Jakobsdottir.

O chefe de Estado da Finlândia disse que a cimeira vai abordar a agressão da Rússia contra a Ucrânia e que os "países nórdicos vão continuar a apoiar" Kiev e as iniciativas da União Europeia e da Aliança Atlântica.

"Continua a verificar-se uma necessidade urgente de apoio militar para garantir que os ucranianos se mantenham tão fortes quanto possível na luta contra a Rússia", disse, entretanto, o primeiro-ministro dinamarquês em comunicado.