Zelensky pede à UE eliminação de restrições às exportações ucranianas

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu, esta quinta-feira, à líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que elimine as restrições à exportação de produtos agrícolas ucranianos.

"Sublinhei a necessidade do levantamento incondicional das restrições à exportação de produtos agrícolas ucranianos", escreveu Zelensky na rede social Twitter sobre o seu encontro com a líder do executivo comunitário, ocorrido à margem da segunda cimeira da Comunidade Política Europeia, realizada na Moldova.

O comissário europeu para a Agricultura, Janusz Wojciechowski, manifestou-se na terça-feira favorável ao prolongamento até ao final do ano ou pelo menos até outubro do veto às importações de cereais ucranianos em vigor em cinco Estados-membros da União Europeia (UE): Hungria, Polónia, Bulgária, Roménia e Eslováquia.

Kiev espera que as restrições - exigidas pelos governos desses países para proteger os seus agricultores da entrada em massa de produtos ucranianos nos seus mercados - não sejam renovadas quando expirarem na próxima segunda-feira.