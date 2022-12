Zelensky recebido por Biden na Casa Branca

JN/Agências Hoje às 10:16 Facebook

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai ser recebido, esta quarta-feira, em Washington, pelo seu homólogo norte-americano, Joe Biden, antes de discursar no Congresso dos Estados Unidos, anunciou a Casa Branca.

A visita de Zelensky confirma que os Estados Unidos irão apoiar a Ucrânia "durante o tempo que for necessário", disse a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, citada pela agência francesa AFP.

Trata-se da primeira viagem de Zelensky ao estrangeiro desde o início da guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro deste ano.

Segundo um comunicado divulgado pela Presidência ucraniana, Zelensky vai discutir com Biden "a cooperação abrangente entre os dois países, em particular no que respeita ao reforço da capacidade de resistência e defesa da Ucrânia, apoiando a sua soberania e restaurando a integridade territorial".

Além do encontro com Biden e do discurso no Congresso norte-americano, Zelensky "realizará uma série de reuniões bilaterais", acrescentou a Presidência ucraniana no comunicado.