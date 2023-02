Zelensky recebido por Roberta Metsola no Parlamento Europeu

JN/Agências Hoje às 11:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi recebido pela presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, no edifício da instituição em Bruxelas, esta quinta-feira.

Volodymyr Zelensky entrou no edifício do Parlamento Europeu pelas 10:25 (09:25 em Lisboa), altura em que presumivelmente já deveria estar a discursar no Conselho Europeu, de acordo com a planificação inicial da cimeira extraordinária de hoje.

Depois de entrar no edifício do Parlamento Europeu acompanhado por Roberta Metsola, e de ouvir os hinos da Ucrânia, "A Ucrânia ainda não morreu", e da União Europeia, "Ode à Alegria", dirigiu-se ao plenário para uma declaração.

PUB

Nas imediações do Parlamento Europeu várias pessoas aguardavam pela chegada do Presidente da Ucrânia, com os smartphones apontados na expectativa de poder registar o momento em que Volodymyr Zelensky chegou.

No interior do edifício o cenário era semelhante, entre as pessoas que se juntaram para assistir ao momento da chegada de Zelensky acompanhado por Metsola e pela guarda de honra, e a expectativa dos eurodeputados no plenário.

Depois de discursar perante o Parlamento Europeu, o Presidente da Ucrânia segue para o Conselho Europeu para outra intervenção, desta vez para os líderes dos 27 Estados-membros.