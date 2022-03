Zelensky vê sinais positivos nas negociações mas alerta para poderio russo

JN/Agências Hoje às 23:11 Facebook

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que os sinais transmitidos das negociações russo-ucranianas são "positivos", mas lembrou que a Rússia ainda tem um potencial significativo para continuar a invasão da Ucrânia.

"Podemos dizer que os sinais que estamos a observar das negociações são positivos, mas não silenciam as explosões ou os projéteis russos", realçou o chefe de Estado da Ucrânia numa mensagem de vídeo divulgada na rede social Telegram, depois de delegações dos dois países terem retomado na Turquia negociações presenciais sobre um cessar-fogo.

No mesmo dia em que Moscovo anunciou uma redução das ações militares no oeste ucraniano, em particular nas proximidades de Kiev, Zelensky alertou ainda que a Rússia tem um potencial significativo para continuar os ataques contra a Ucrânia.

"Não vemos razões para acreditar nas palavras ditas por vários representantes de um Estado [Rússia] que continua a lutar com a intenção de nos destruir", acrescentou o governante.

Segundo Volodymyr Zelensky, a situação "não ficou mais fácil" e "a escalada dos desafios não diminuiu".

O chefe de Estado ucraniano apelou também para que não sejam levantadas as sanções contra a Rússia por parte dos países ocidentais. "Esta questão só pode ser considerada quando a guerra terminar e depois de termos recuperado o que é nosso", advertiu.

A Rússia prometeu esta terça-feira reduzir "drasticamente" a sua atividade militar em direção às cidades ucranianas de Kiev e Cherniguiv, após a ronda de negociações com a Ucrânia, que decorrem em Istambul.

"Como as negociações sobre um acordo de neutralidade e estatuto não nuclear da Ucrânia entraram numa dimensão prática (...) foi decidido, como forma de aumentar a confiança, reduzir drasticamente a atividade militar em direção a Kiev e Cherniguiv", afirmou o vice-ministro da Defesa russo, Alexandre Fomine.

O chefe da delegação russa e conselheiro presidencial, Vladimir Medinsky, admitiu "discussões substanciais" e referiu que as propostas "claras" da Ucrânia para um acordo seriam "estudadas muito em breve e submetidas ao presidente", Vladimir Putin.

O presidente russo reconheceu um "progresso" nas negociações sobre um cessar-fogo na Ucrânia, numa conversa telefónica com o seu homólogo francês, apelando simultaneamente à rendição das tropas "nacionalistas" ucranianas que defendem a cidade de Mariupol.

De acordo com a Presidência francesa, Vladimir Putin garantiu que não está disposto a desistir dos seus objetivos militares na Ucrânia, em particular em Mariupol, recusando-se a levantar o cerco daquela cidade.