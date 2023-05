Zelensky visita Berlim no domingo

JN/Agências Hoje às 14:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visita no domingo Berlim para se encontrar com os principais dirigentes alemães, disse à agência France-Presse uma fonte do Governo germânico.

A deslocação acontecerá um dia depois da visita de Zelensky a Roma e numa altura em que o Governo alemão anunciou um novo envio de armas para a Ucrânia no valor de 2,7 mil milhões de euros, incluindo carros de combate, blindados, drones e sistemas de armas antiaéreas.

Zelensky foi recebido, este sábado, com honras militares pelo chefe de Estado italiano, Sergio Mattarella, no início da sua visita a Roma, que inclui reuniões com a primeira-ministra, Giorgia Meloni, e com o Papa Francisco.

PUB

Mattarella recebeu Volodomyr Zelensky no pátio do palácio do Quirinal, a sede da Presidência, com honras militares e os hinos de ambos os países, com a bandeira da Ucrânia içada.