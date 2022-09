Zelensky volta a sugerir que Rússia seja declarado "Estado terrorista"

JN/Agências Hoje às 00:08 Facebook

O presidente de Ucrânia voltou a sugerir que a Rússia seja declarado um "Estado terrorista" por praticar o terror radioativo, energético e da fome durante a guerra.

Volodymyr Zelensky defendeu, esta segunda-feira, que a Ucrânia necessita de fortalecer a "cooperação com a comunidade internacional para vencer o terror russo" e insistiu que a Rússia "deve ser designada um Estado terrorista".

No seu habitual discurso noturno, o presidente ucraniano considerou que a Rússia promove um "terror de radiação" na central nuclear de Zaporíjia pela "presença de tropas russas na fábrica, as constantes provocações russas e o bombardeamento do território da fábrica que colocaram a Ucrânia e a Europa à beira de um desastre radioativo".

Moscovo tem negado estas acusações, e hoje indicou que o exército ucraniano está a preparar uma "grande ofensiva" para tentar recuperar a central nuclear.

Ao referir-se ao "terror energético da Rússia", lamentou que muitos cidadãos do mundo "estejam a sofrer devido ao doloroso aumento dos preços dos recursos energéticos, da eletricidade, do calor".

Numa referência particular ao "terror da fome", assinalou tratar-se de uma tática "muito cínica e completamente deliberada da Rússia (...) não apenas dirigida contra os países pobres como contra as regiões do mundo que podem originar uma nova vaga de refugiados em direção à Europa" e "provocar uma grave crise migratória na Europa".

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas - mais de seis milhões de deslocados internos e mais de sete milhões para os países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa - justificada pelo presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra, que entrou hoje no seu 201.º dia, 5.827 civis mortos e 8.421 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.