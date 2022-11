Zimbabué enviou o primeiro satélite para o espaço apesar da crise profunda

JN/Agências Hoje às 22:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O Zimbabué, país da África Austral que atravessa uma grave crise económica, entrou para o clube dos Estados com satélites no espaço, ao anunciar o envio do seu primeiro engenho da História.

"A História está a caminho. #ZimSat1 está no espaço!", escreveu no Twitter o porta-voz do Governo, Nick Mangwana, que saudou o feito como "um importante passo científico para o país".

Um foguete partiu cerca das 10.30 horas na Virgínia, nos Estados Unidos da América, com destino à Estação Espacial Internacional, levando a bordo três CubeSats desenvolvidos pelo Zimbabué, Uganda e Japão, confirmou a NASA. "Os satélites tirarão fotos da Terra para recolha de dados de monitoramento do clima e desastres", indicou a agência espacial norte-americana também no Twitter.

PUB

As imagens recolhidas também permitirão distinguir o solo não arborizado e terras agrícolas e que podem ser usadas "para melhorar os meios de subsistência dos cidadãos do Uganda e do Zimbabué", anunciou também a agência espacial norte-americana NASA num comunicado.

O Zimbabué está a trabalhar no projeto desde 2018, menos de um ano após a posse do presidente Emmerson Mnangagwa, que sucedeu a Robert Mugabe e criou a Agência Nacional Geoespacial e Espacial do Zimbabué.

O país está mergulhado numa profunda crise económica há 20 anos e continua a ser alvo de sanções internacionais, pelo que o anúncio da colocação em órbita de um satélite provocou fortes reações nas redes sociais. Em setembro, o Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou novas previsões de crescimento em baixa, em particular devido à queda na produção agrícola.