Zoo alemão lista animais que pondera abater para alimentar outros

Sem visitas e sem fundos de reserva, o zoológico de Neumünster, no norte da Alemanha, listou os animais que poderá ter de abater para alimentar outros. Será o último recurso, uma questão de sobrevivência.

"Se chegar a esse ponto, terei de submeter animais à eutanásia, em vez de os abandonar à fome", afirmou a diretora do zoo, Verena Kaspari, ao jornal "Die Welt".

O espaço pertence a uma associação que não foi abrangida pelos fundos de apoio aos pequenos negócios criados pelo governo alemão.

No zoo, há dois pandas bebés, focas, pinguins, entre outros animais, que no entender dos responsáveis deveriam estar a ser observados ao vivo.

A associação que representa o setor no país diz que o drama se estende aos diferentes zoos que existem, pediu uma onda de donativos para que os animais possam continuar a ser alimentados e tratados, e uma ajuda federal que permita fazer face às quebras significativas geradas pelas perdas provocadas pela pandemia.

Os dirigentes do zoo de Neumünster estimam que as perdas de receita cheguem aos 175 mil euros, apenas na primavera, e acreditam que as "medidas extremas", como eutanasiar animais não chegam para resolver os problemas financeiros que existem.