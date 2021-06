90% da população com Internet em 2025

Alexandra Figueira Hoje às 16:36 Facebook

Em 2023, 70% da população de todas as freguesias do país terão que ter Internet à velocidade de 100 megabits; dois anos depois, em 2025, a cobertura tem que chegar a 90% da população. A obrigação está prevista no leilão de 5G que está em curso, disse Cadete de Matos, presidente da ANACOM.

O leilão de 5G em curso renderá uma contrapartida financeira, que o Estado utilizará para construir as estradas de que o país ainda necessita. Mas mais importante do que isso, na opinião do presidente da entidade reguladora das telecomunicações, são as obrigações de cobertura do território.

Com a cobertura de 90% da população de cada freguesia, faltarão ainda 10% das pessoas. Serão cobertas através de um serviço universal, que será contratado com uma operadora. Nas zonas remotas do país, a solução será o acesso através de uma das redes de satélite, explicou, na conferência "Territórios em Transição" organizada em Gaia para celebrar o 133.º aniversário do Jornal de Notícias.

Hoje, Cadete de Matos reconheceu que há freguesias sem cobertura de voz e dados e, mesmo dentro das grandes cidades, há falhas dentro de edifícios. Minutos antes, Cadete de Matos tinha ouvido o presidente da Câmara de Miranda do Douro relatar as falhas de cobertura de rede no seu concelho. Nessa linha, reconheceu que, hoje, há freguesias sem cobertura de voz e dados e, mesmo dentro das grandes cidades, há falhas dentro de edifícios.