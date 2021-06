Autoagendamento só avança para maiores de 37 anos esta segunda-feira

JN Hoje às 14:15 Facebook

O autoagendamento da vacina contra a covid-19 vai ficar disponível para pessoas com mais de 37 anos esta segunda-feira, ao contrário do que informou, domingo, a task-force de vacinação, que tinha adiantado a abertura do agendamento para maiores de 35 anos.

A marcação da vacina por pessoas dessa faixa etária poderá ser feita, a partir de hoje, na plataforma de autoagendamento da Direção-Geral da Saúde, mas ainda não se encontra disponível.

A abertura do autogendamento da vacina contra a covid-19 para maiores de 37 vai abrir menos de uma semana depois de, em 15 de junho, o serviço ter sido disponibilizado à população com mais de 40 anos.

Mais de 4,3 milhões de pessoas em Portugal já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, o equivalente a 42% da população, e quase 2,6 milhões (25%) têm a vacinação completa, segundo dados avançados na terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.853.859 mortos no mundo, resultantes de mais de 177,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.062 pessoas dos 864.109 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.