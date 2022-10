BE quer alterar lei que condena a exploração laboral

O Bloco de Esquerda diz querer mudar a legislação para que passem a ser responsabilizados, simultaneamente, intermediários e proprietários agrícolas e de empresas de construção civil que têm vindo a explorar várias comunidades migrantes em diferentes regiões do país. A líder do BE, Catarina Martins, acusa ainda o Governo e a autarquia de Lisboa de continuarem a permitir que migrantes timorenses permaneçam na rua, pedindo apoios urgentes para os abrigar, alimentar e empregar.

"A lei como está responsabiliza toda a cadeia, mas só vai condenar o dono da produção agrícola ou o dono da construção civil, depois de condenar o intermediário que os trouxe. Muitas vezes estas empresas intermediárias desaparecem ao fim de três meses e têm sede num outro local do Mundo. Esta é uma proteção excelente para ganhar dinheiro com a exploração de mão de obra, porque, entretanto, a empresa intermediária acabou e ninguém é condenado", defendeu Catarina Martins, esta quinta-feira, em Lisboa. Um problema que o partido pensa ver resolvido com uma mudança da lei para "combater esta verdadeira máfia de tráfico humano".

Desde o início de julho até ao final de setembro chegaram cerca de três mil timorenses a Portugal. Durante este ano, apenas 600 pediram autorização de residência para o trabalho, de acordo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteira. "Há um problema humanitário óbvio urgente que é encontrar um abrigo para estas pessoas, garantir-lhes alimentação e vestuário. Isto é o mínimo que o nosso país pode fazer por quem aqui chegou e foi enganado", sublinhou Catarina Martins.