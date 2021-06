Braga já dá como certo que não avança no desconfinamento de 14 de junho

Emília Monteiro com Luís Moreira e Reis Pinto Hoje às 09:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Presidente da Câmara diz que concelho teve 60 ocorrências nos últimos três dias e vai reforçar testes. Lisboa com mais de metade dos 612 casos diários.

Braga, Paredes de Coura, Vimioso e Vale de Cambra são os concelhos do Norte onde mais aumentou a incidência de casos de covid-19. O relatório de casos confirmados de covid-19 nos concelhos da Região Norte até ao dia 2 de junho (um documento interno da Administração Regional de Saúde do Norte), não deixa margem para dúvidas e lança alertas. Braga teve 309 novos casos nos últimos 14 dias e Ricardo Rio, presidente da Câmara, já dá como certo que o concelho vai travar no dia 14.

Este domingo, em todo o país, os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) indicavam 612 novos casos e duas mortes. Dos casos positivos, mais de metade (340) são em Lisboa e Vale do Tejo, mantendo a tendência dos últimos dias. Há ainda 151 no Norte, 49 no Centro, 19 no Alentejo, 30 no Algarve. O boletim da DGS indica ainda que existem, neste momento, 23 715 casos ativos em território nacional, mais 353 do que no sábado.