Candidaturas a subsídio de cuidador atrasadas dois meses

Associação dos Cuidadores Informais envia carta aberta a ministra da Segurança Social a pedir regulamentação.

A abertura das candidaturas ao subsídio previsto para os cuidadores informais reconhecidos com o estatuto está atrasada dois meses, pelo que apenas os residentes nos 30 concelhos-piloto continuam a poder beneficiar desse apoio. A denúncia é feita ao JN por Maria dos Anjos Catapirra, vice-presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais (ANCI).

"Falta sair a regulamentação final do Estatuto do Cuidador Informal (ECI) para que o subsídio possa ser alargado a todos os concelhos do país", explica a dirigente associativa. O calendário do Ministério da Segurança Social previa que isso sucedesse a partir de 1 de junho. Desde então, a ANCI recebe chamadas todos os dias de pessoas a perguntar quando é que podem requerer este apoio.