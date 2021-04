Dois milhões de doses de vacinas administradas em Portugal

Portugal já administrou cerca de dois milhões de doses de vacinas contra a covid-19, contando com as inoculações nas regiões autónomas. Neste momento, 13% dos portugueses receberam uma toma e 6% a vacinação completa.

Numa semana, mais 135.736 cidadãos receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 em Portugal, num total de 1 334 338, o que equivale a 13% da população. Com a vacinação completa há 579.069 pessoas (6%), o que corresponde a 83.652 doses aplicadas desde o último relatório de vacinação. Cerca de 87% dos cidadãos ainda não iniciou o processo.

Os últimos dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) - que reúnem os números da vacinação até 4 de abril - mostram, assim, que em território continental e nos arquipélagos da Madeira e dos Açores já foram administradas cerca de dois milhões de doses.

A faixa etária dos 80 ou mais anos é a mais vacinada nos dois casos, num total de 576.599 pessoas (85%) com uma toma e 298.862 (44%) com as duas necessárias à imunização.

Ainda no que diz respeito à primeira dose, destaque para o grupo dos 65 aos 79, com 15% dos cidadãos (237.063) vacinados e dos 50 aos 64, com 12% (252.678).

Esta última faixa etária é ainda a segunda com mais pessoas totalmente vacinadas, num total de 4% (82.690), a par do grupo entre os 25 e os 49, com a mesma percentagem e 135.199 cidadãos imunizados.

Até aos 17 anos há 274 vacinados, dos quais 214 já têm a vacinação completa.

Norte é a região mais vacinada, com quase 86 mil doses na última semana

Foi no Norte que se vacinou mais na última semana: 85.752 doses (num total de 626.873). Nesta região, 12% da população recebeu uma dose e 5% as duas.

Lisboa e Vale do Tejo reportou mais 68.357 inoculações (605.758), com 12% da população residente com a primeira dose e 5% com a vacinação completa.

Segue-se o Centro, com mais 40.560 vacinas administradas (404.406 no total), sendo que 17% da população tem uma dose e 8% as duas necessárias.

No Alentejo há, neste momento, 123.627 pessoas vacinadas (17% com uma toma e 9% com duas) e no Algarve 71.744: 11% com uma dose e 5% com a imunização completa.

Por fim, nos Açores foram administradas mais 2579 doses (30.011 no total) e na Madeira 2464 (48.501 ao todo).