Doze mil vacinas nos lares em quatro dias já na próxima semana

Vacinação nas estruturas residenciais para idosos arranca esta quinta-feira nos Açores e na terça-feira em 25 concelhos de alto risco do continente, se Pfizer cumprir entrega no dia anterior.

Em quatro dias vão ser vacinados contra a covid 12 mil residentes e profissionais de lares de idosos dos 25 concelhos que se encontram no nível de risco máximo de contágio da doença. A vacinação nestas unidades arranca na próxima terça-feira, se se confirmar a entrega de mais uma remessa de doses da vacina da Pfizer no dia anterior. Nos Açores, apurou o JN, a vacinação nos lares deverá começar esta quinta-feira, por decisão do Governo regional.