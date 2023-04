Equipas de Intervenção Permanente já cobrem todo o território

Adesão de Penafiel completa lista de concelhos que financiam em 50% profissionalização de bombeiros.

Todo o país conta agora com Equipas de Intervenção Permanente (EIP) formadas por bombeiros profissionais para missões no âmbito da Proteção Civil. A lista ficou completa com Penafiel a aprovar, em reunião da Câmara, a constituição de três EIP, uma por cada corporação do concelho. Este fim de semana, decorrem provas de aptidão para seleção dos bombeiros, prevendo-se que as equipas, constituídas por cinco elementos, possam começar em maio. Já foram autorizadas quase 800 EIP mas, no início de março, uma centena não estava em atividade.

No território continental, cada EIP tem cinco elementos e visa assegurar uma resposta permanente a riscos de proteção civil, mediante a profissionalização dos bombeiros. Só faltava Penafiel aderir ao modelo.