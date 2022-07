Escola de sucesso que aceita todos e agradece

Hoje às 14:26 Facebook

Secundária de Estarreja foi a melhor pública do distrito de Aveiro

Basta entrar no site da Secundária de Estarreja para ver que não é uma escola qualquer a melhor pública do distrito de Aveiro. Não é só a comunicação, é a oferta dos cursos profissionais, com sete áreas (da metalomecânica à cozinha), que convivem com o Secundário, agora reconhecido pelos resultados que a colocam no topo da região que vai de Castelo de Paiva à Mealhada.

"Os alunos são os credores deste resultado", atribui o diretor Jorge Ventura, que não esquece a "atenção máxima" dos professores. "Se os alunos quiserem, encontram aqui todas as garantias para ter sucesso", garante.

Os 1100 alunos estão divididos, meio por meio, entre a escola "tradicional" e os cursos profissionais. Estes últimos recebem jovens de "todo o pais" porque, diz o diretor, "aceitamos qualquer aluno, por mais dificuldades que tenha, e depois de o receber agradeço-lhe por nos ter escolhido".