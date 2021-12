Alexandra Inácio Hoje às 08:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Procura supera níveis pré-pandemia e já há locais totalmente lotados. Há grupos maiores e também de alunos de outros anos que adiaram as saídas.

As viagens de finalistas estão de regresso com o desconfinamento e há agências de viagens que já esgotaram os pacotes para a Páscoa. Marina d'Or, em Valência, Espanha, vai voltar a encher-se com estudantes portugueses, assim a pandemia o volte a permitir.