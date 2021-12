Incidência continua a subir em dia com 24 mortes por covid-19

JN Hoje às 14:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal registou 24 mortes e 4644 novos casos de covis-19 nas últimas 24 horas. Incidência atinge novo máximo desde que a existe a matriz de risco.

Às das 5137 infeções confirmadas ontem somam-se 4644 casos reportados no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira. A semana termina com um acumulado de 18741 mortes, já contando com as 24 registadas nas últimas 24 horas, e com um total de 1215774 positivos desde o início da pandemia.

As 24 mortes reportadas esta sexta-feira suplantam as 23 registadas duas vezes este mês, no dia 5 e no dia 9, e só são ultrapassadas pelos 25 de a 8 de março, quando a quarta vaga da pandemia começava a ceder.

Nos hospitais, há menos nove internados. Do total de 943 pessoas acamadas, 147 são doentes considerados graves, menos 11 do que no domingo.

Segundo os dados da autoridade de saúde, registaram-se três mortes na faixa etária entre os 50 e os 59 anos, sendo os restantes óbitos dos grupos etários dos 60 aos 69 (três), dos 70 aos 79 (seis) e dos idosos com mais de 80 anos (12).

Das 24 mortes, oito ocorreram no Norte, outras oito no Centro, cinco em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Alentejo e uma no Algarve.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a mais afetada pela pandemia, tendo registado mais 1648 casos, com o total a subir para 462828. A Região Norte acumulou 1477 infeções (452769) enquanto no Centro foram reportados mais 770 casos (174903).

PUB

O Alentejo tem mais 147 casos (44253) e o Algarve mais 314 (53704). Nas ilhas, o Açores somam 10581 (mais 47) e a Madeira 16736, já contando com os 241 das últimas 24 horas.

O total de casos ativos subiu para 70406, mais 734 desde ontem, contando que os recuperados são mais 3886 (1126627 no total). Os contactos sob vigilância subiram para 97573, mais 2143.

Incidência a subir

Sexta-feira é dia de matriz de risco, o esquema de cores que regista a taxa de incidência e o índice de transmissibilidade e que durante alguns meses serviu de orientação para as medidas de confinamento ao Governo.

A incidência subiu de 508,8 para 525,5 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes, a nível nacional, de sexta-feira para hoje. Descontando as ilhas, a subida foi de 514,4 para 531,2. Novos máximos desde que este dado é registado na matriz de risco.

O índice de transmissão, o R (t) desceu de 1,08 para 1,07, a nível nacional. Sem contar com as ilhas, a descida no território continental foi dos mesmos 1,08 para 1,07.