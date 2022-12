Inundações ameaçam 435 mil empregos na envolvente do Tejo

Plano de Gestão de Riscos do Tejo e Oeste aponta impacto. Drenagem mais difícil por causa de solos impermeáveis.

As cheias na região envolvente ao Tejo e às ribeiras do Oeste podem afetar milhares de empregos. A informação consta do Plano de Gestão dos Riscos de Inundações do Tejo e das Ribeiras do Oeste - 2.º Ciclo (2022-2027), da Agência Portuguesa do Ambiente. Na terça-feira, as cheias voltaram à Grande Lisboa, assim como ao Alentejo e ao Oeste, e muito das obras já planeadas para fazer face a estas situações estão por executar. O mau tempo vai continuar.

Portugal "tem um histórico de eventos de inundações de magnitude elevada e com impactos devastadores na população", figurando entre os sete países europeus onde há registo de eventos com mais de 100 mortes.