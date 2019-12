 Linha do Douro volta a ser cortada após choque com pedra

Hoje às 19:49 Facebook

Twitter

Partilhar

A linha do Douro está interrompida desde as 18.40 deste domingo, entre Ermidas e Aregos, devido ao choque de um comboio regional com uma pedra que se encontrava na via, informou a Infraestruturas de Portugal (IP).

Fonte da IP explicou à Lusa que o choque levou a que um dos conjuntos de rodas (bogie) de uma das composições do comboio se desencaixasse, provocando a sua imobilização.

"Neste momento a nossa prioridade é retirar todos os passageiros e iniciar os trabalhos de reparação. Não sabemos quanto tempo irá demorar", referiu a mesma fonte, ressalvando que deste incidente não resultaram feridos.

A Linha do Douro já tinha sofrido cortes nos últimos dias devido ao mau tempo resultante das depressões Elsa e Fabien.