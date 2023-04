Mais de 1,3 milhões de propriedades identificadas no BUPi

O Balcão Único do Prédio (BUPi) já permitiu registar mais de 1,3 milhões de propriedades, o que corresponde a cerca de 20% do território do país que ainda não tem cadastro. "A larguíssima maioria desta identificação, cerca de 80%, foi feita durante 2022 e 2023", um "ritmo" tão bom que a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, acredita que será possível atingir a meta de ter, até final deste ano, "30% de área total de matrizes georreferenciadas".

Catarina Sarmento e Castro irá participar, esta quarta-feira, juntamente com os ministros da Presidência, da Coesão Territorial e do Ambiente e Ação Climática, no encontro anual BUPi "Mapear o Futuro", que decorre na Batalha. No evento será feito um balanço do projeto e premiado o desempenho de vários intervenientes no processo.

Atualmente o BUPi está em 144 municípios, de um total de 153 concelhos do norte e centro do país que ainda não têm o cadastro feito. A expectativa, disse ao JN Catarina Sarmento e Castro, é que os restantes municípios se associem "este ano".