Marcelo condecora Forças Armadas com Ordem Militar de Cristo

As comemorações do 10 de Junho que se realizam quinta-feira, na Madeira, ficarão marcadas pela condecoração, por parte do presidente da República, das Forças Armadas com o título de membro honorário da Ordem Militar de Cristo.

Marcelo Rebelo de Sousa impõe as insígnias de membro honorário da Ordem Militar de Cristo nos estandartes nacionais do Estado-Maior-General das Forças Armadas, do Estado-Maior da Armada, do Estado-Maior do Exército e do Estado-Maior da Força Aérea, disse ao JN fonte da Presidência da República.

O 10 de Junho será assinalado com a cerimónia militar comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, na Praça da Autonomia e na Avenida do Mar, no Funchal, em que serão concretizadas as condecorações.

Irão discursar o presidente da República e Carmo Caldeira, diretora do serviço de cirurgia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, que o chefe de Estado escolheu para presidir à comissão organizadora das comemorações. Na altura, justificou a escolha com o objetivo de, em contexto de pandemia, "também homenagear os profissionais de saúde".

A Ordem Militar de Cristo destina-se a distinguir destacados serviços prestados ao país no exercício das funções de soberania.

As Forças Armadas têm como órgão superior o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) e integram três ramos: Marinha, Exército e Força Aérea.